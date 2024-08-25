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凱基證優化造市系統

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
凱基證券衍生性商品部主管許登富。 凱基證券／提供
凱基證券衍生性商品部主管許登富。 凱基證券／提供

凱基證券衍生性商品部主管許登富表示，權證市場充滿很多機會，當市場在波動時，更是投資權證的良好時機，凱基證券將致力於維持穩定造市品質，滿足投資人多元需求。

以下為許登富專訪紀要：

問：凱基證券對權證市場前景看法及期許？

答：台股今年上半年表現穩定攀升，7月中旬在漲至24,000點的新高後，開始引發一波劇烈的修正，8月以來持續震盪，投資人應當密切關注美國經濟的後續表現。

投資人無論是長期持有或是波段操作，都可採取「股票搭配權證」的投資組合概念，憑藉著權證的「槓桿效果」、「多空皆宜」等特色，為投資組合達到獲利加速或是即時避險效果。

當市場波動時，更是投資權證的良機，愈來愈多股票族了解進可攻、退可守的策略，因此預期未來權證市場仍然充滿許多機會。

問：凱基證券權證業務相較於同業有何競爭優勢？

答：凱基證券深耕權證市場多年，發行檔數與交易市占率位居領導地位，今年以來已發行逾7,400檔權證，致力於提供豐富的連結標的與差異化條件，以滿足投資人多元需求。

凱基證券投入資源來優化造市系統效能，努力維持穩定造市品質，希望讓投資人投資凱基證券發行的權證時，充分發揮商品優勢。

問：凱基證券未來權證業務規畫如何？

答：凱基證券除發行面不遺餘力，提供許多服務客戶管道，尤其是幫助投資人輕鬆進入投資權證領域，提供方便的隨身工具，如凱基權證網的「權證一指通」可簡易挑選權證。「凱基樂活投資人Line官方帳號」，透過手機即可超快速查詢並挑出適合的凱基權證。

凱基證券衍商部亦舉辦權證內部教育訓練、內部競賽，優化營業員權證專業服務能力，未來規畫舉辦多場權證客戶說明會以及行銷活動，讓投資人共襄盛舉。

凱基證 權證

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