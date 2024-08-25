鴻海、大立光 選長天期

市場預期明年AI模型導入將帶動手機軟體大幅升級，進而推動硬體規格提高，有助高階機種銷售。在智慧型手機出貨量回升下，台廠供應鏈受惠；蘋概股的鴻海（2317）與大立光（3008）有龐大商機。權證發行商表示，可挑偏價外的長天期相關認購權證。

蘋果今年iPhone16在設計方面有所變化，如AP將升級為A18／A18 Pro（TSMC N3E），全系列搭配8GB記憶體，使iPhone 16可支援Apple Intelligence，Pro系列將導入WiFi-7，Baseband則升級為高通X75。

相機方面，Pro系列採用潛望式鏡頭，一般板主鏡頭畫素會提高到4,800萬畫素。預估今年蘋果新機備貨量約8,500萬至8,600萬支，較2023年8,000萬至8,100萬支成長，且因AI功能對手機運算能力要求較高，預期將帶動iPhone 16高階銷量比重提升。

鴻海是iPhone最大代工廠，占比約六成，公司雖未明顯上修消費智能出貨，因2024上半年iPhone銷售衰退幅度較大，法人預期，下半年新機出貨將在AI intelligence帶動，出貨年增中高個位數，使鴻海全年出貨將上修至持平。連結鴻海的相關權證包括鴻海永豐3C購09（034878）、 鴻海中信3C購01（085560）。

大立光因新款iPhone將於9月發表，美系客戶提前於今年第2季末開始備貨，第3季底又將進入新機發表時期，iPhone銷售動能可望較第2季強勁，帶動大立光7至8月營收成長動能明顯，本業營運將為近三季高點。

因高規旗艦手機產品開發未停歇，市場逐步導入潛望結構，美系客戶加速導入，使旗艦機種所用高階鏡頭需求好轉。預期大立光今年受惠更多新品放量，帶動獲利表現。大立光相關權證有大立光永豐43購03（047042）、 大立光元大41購16（043918）。