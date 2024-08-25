和碩、群聯 四檔馬力夯

台股多空震盪，第3季、第4季將延續成長優於價值的投資主軸，投資人可選中長線獲利成長性高與產業能見度高的「雙高族群」，如和碩（4938）、群聯（8299）等，利用權證參與行情。

群益金鼎證券建議，投資人若是看好中長線獲利成長性高與產業能見度高的「雙高族群」，股價後勢將有機會具備漲升的空間，可以透過認購權證的槓桿操作，進一步掌握彈升的行情。

和碩、群聯相關權證

和碩7月合併營收965.29億元，受惠消費性及通訊產品出貨成長，月增36.09%，年增3.15%，是近六個月新高。

和碩7月筆電出貨量75萬至80萬台，與6月持平。展望後市，iPhone 16系列新機有望9月亮相，相關代工廠本季進入量產，法人預估，和碩本季營收將優於上季，下半年營運將逐季成長。

和碩預期，進入電子傳統旺季，下半年三大產品線包括資訊、通訊與消費性電子皆會成長，通訊業務如過往下半年表現，呈現「秋收冬藏」狀況。

群聯7月營收47.06億元，月減12.22%、年增39%；累計前七月營收371.27億元，年增58%。

群聯2024年全年度累計至7月的PCIe SSD控制晶片總出貨量，年增率與整體NAND儲存位元數總出貨量的年成長率分別達40%與48%，均為歷史同期新高。

群益金鼎證券建議，若投資人看好此兩檔，可設定價外程度20%以內、中長天期權證，如連結和碩相關權證包括和碩群益42購03（086176）、和碩兆豐43購01（085271）；群聯相關權證有群聯群益42購04（722597）、群聯元大45購01（722608）等。