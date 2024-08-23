全民權證／奇鋐 鎖定逾60天

奇鋐（3017）由於3D VC仍供不應求，市場預估奇鋐2024年3D VC出貨量將由2023年的10萬片提升至280萬片，2025年成長至360萬片，帶動散熱產品價量齊揚。

法人指出，2025年隨著晶片熱設計功耗持續提升，將使新世代產品導入水冷方案，伺服器新架構整機櫃水冷產值預估將高達5~6萬美元，為使用3D VC氣冷方案的五至十倍下，預估奇鋐今、明年營收為714.8億、972.1億元，年增20.7%、36%，水冷將貢獻6.3%、19.9%營收；奇鋐受惠資料中心降低PUE趨勢，3D VC與水冷散熱等高毛利產品需求爆發，估今、明年每股純益為20.8元、31.5元。

看好個股後市投資人，建議利用價外20%至價內10%、有效天期60天期以上的商品介入。（永豐金證券提供）

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