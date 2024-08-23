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鮑爾指降息在即 美股道瓊勁揚462點、史指逼近歷史高點

全民權證／英業達 兩檔帶勁

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
英業達相關權證
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英業達（2356）維持2024年筆電出貨量年增低個位數看法，但較樂觀看待2025年出貨量，因受惠於Qualcomm較平價的Windows on ARM解決方案問市及Wins12換機潮。

因通用型伺服器的復甦、AI伺服器持續發酵及中國大陸需求優於預期，英業達伺服器出貨量今年有望年增20%。其中，第3季達到出貨頂峰。美系CSP仍將是今年主要成長動能，預期年增20~30%，主要由H系列出貨帶動；陸系客戶預期將年增高個位數至低雙位數，由先前的高個位數上修，因第3季出貨給海外陸系CSP的H20專案動能持續，優於預期。

權證發行商建議，投資人若看好英業達後市表現，可挑選價外15%以內、有效天期200天以上的權證入手。

（凱基證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

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