全民權證／瑞儀 挑價內外10%

瑞儀（6176）上半年每股純益（EPS）8.05元，創歷來同期新高，並將同步於高雄及越南擴廠，鎖定在筆電、車載等應用產品。其中高雄先進技術研發中心，著眼布局未來的光學技術，持續強化研發量能。

法人分析，瑞儀為蘋果供應鏈之一，7月營收47.3億元，年增22.4%，累計前7月營收275億元，年增一成。隨第3季進入消費性電子產品旺季，預期將是今年營運高峰。目前除了越南和中國兩大生產基地之外，瑞儀積極規劃研發量能，除了位在高雄的先進技術研發中心之外，去年併購的芬蘭光學公司Nanocomp Oy公司也有實驗線和人才。

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