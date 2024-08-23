快訊

鮑爾指降息在即 美股道瓊勁揚462點、史指逼近歷史高點

台光電、健鼎 權證四檔聚焦

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台光電、健鼎相關權證
台光電、健鼎相關權證

台股昨（23）日一度跌破2.2萬點，PCB族群表現相對亮眼，台光電（2383）、健鼎（3044）吸引買盤關注，權證券商表示，隨旺季來臨，看好台光電與健鼎後市的投資人，可透過權證參與行情。

台光電日前甫與臻鼎-KY簽署戰略合作協定，雙方將建立全面戰略性合作夥伴關係，推動終端客戶開發、PCB材料研發、智慧化和綠色化發展，首波雙方將在新材料、關鍵技術研發領域展開合作。法人分析，透過此次合作，將能提升台光電在材料研發、供應鏈管理及智慧製造等領域的技術能力，持續增加在各類伺服器、高階網通使用的低損耗材料、HDI、及新能源汽車等領域的全球市占率。

法人預估，第3季因美系大廠將推出新手機，台光電為其手機主板CCL材料供應商，預估傳統旺季的需求可期。

健鼎是印刷電路板廠商，前7月營收369.6億元，年增12.5%，法人看好其第3季營運。隨產能擴大，近幾年健鼎以獲利為優先考慮，並將重點放在高階汽車、伺服器、網通板，尤其是HDI及高層板的數量增加，進一步推動產品組合優化。

法人指出，健鼎近年持續進行產品組合調整，帶動HDI及高層數產品占比提升，且高階汽車、伺服器、記憶體及網通板比重已達公司營收七成以上，有助獲利穩定。健鼎上半年每股純益達7.28元，預估下半年營運將優於上半年，過去五年健鼎每股純益約維持11元，法人看好今年表現。

延伸閱讀

臻鼎、台光電 合攻PCB材料

中信證 靈活應對波動

臻鼎與台光電戰略合作 深化材料研發及智慧製造發展

台光電 增資檳城子公司

相關新聞

中砂、家登 權證押寶偏價外

半導體設備廠近期在市場成為當紅炸子雞，買盤追捧中砂（1560）、家登（3680），看好未來半導體大廠的資本支出可望大幅擴...

台光電、健鼎 權證四檔聚焦

台股昨（23）日一度跌破2.2萬點，PCB族群表現相對亮眼，台光電（2383）、健鼎（3044）吸引買盤關注，權證券商表...

全民權證／英業達 兩檔帶勁

英業達（2356）維持2024年筆電出貨量年增低個位數看法，但較樂觀看待2025年出貨量，因受惠於Qualcomm較平價...

全民權證／奇鋐 鎖定逾60天

奇鋐（3017）由於3D VC仍供不應求，市場預估奇鋐2024年3D VC出貨量將由2023年的10萬片提升至280萬片...

全民權證／瑞儀 挑價內外10%

瑞儀（6176）上半年每股純益（EPS）8.05元，創歷來同期新高，並將同步於高雄及越南擴廠，鎖定在筆電、車載等應用產品...

最牛一輪／東捷火熱 群益41風光

東捷（8064）自結7月稅後純益4,700萬元，年增38%，每股純益（EPS）0.29元，單月EPS即賺贏上半年總和。東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。