台光電、健鼎 權證四檔聚焦

台股昨（23）日一度跌破2.2萬點，PCB族群表現相對亮眼，台光電（2383）、健鼎（3044）吸引買盤關注，權證券商表示，隨旺季來臨，看好台光電與健鼎後市的投資人，可透過權證參與行情。

台光電日前甫與臻鼎-KY簽署戰略合作協定，雙方將建立全面戰略性合作夥伴關係，推動終端客戶開發、PCB材料研發、智慧化和綠色化發展，首波雙方將在新材料、關鍵技術研發領域展開合作。法人分析，透過此次合作，將能提升台光電在材料研發、供應鏈管理及智慧製造等領域的技術能力，持續增加在各類伺服器、高階網通使用的低損耗材料、HDI、及新能源汽車等領域的全球市占率。

法人預估，第3季因美系大廠將推出新手機，台光電為其手機主板CCL材料供應商，預估傳統旺季的需求可期。

健鼎是印刷電路板廠商，前7月營收369.6億元，年增12.5%，法人看好其第3季營運。隨產能擴大，近幾年健鼎以獲利為優先考慮，並將重點放在高階汽車、伺服器、網通板，尤其是HDI及高層板的數量增加，進一步推動產品組合優化。

法人指出，健鼎近年持續進行產品組合調整，帶動HDI及高層數產品占比提升，且高階汽車、伺服器、記憶體及網通板比重已達公司營收七成以上，有助獲利穩定。健鼎上半年每股純益達7.28元，預估下半年營運將優於上半年，過去五年健鼎每股純益約維持11元，法人看好今年表現。