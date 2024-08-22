瑞昱、智原 聚焦長天期

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
瑞昱、智原相關權證 圖／經濟日報提供
瑞昱、智原相關權證 圖／經濟日報提供

台股昨（22）日權值股表現疲弱，以下跌89點作收，不過，資金持續尋找出路，盤面上不少IC設計、高價股、中小型股都有表現，其中，瑞昱（2379）、智原（3035）等IC設計族群紛紛收紅。發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

瑞昱7月合併營收107.1億元，創新高，且連四月站穩百億元大關，月增4.7%，年增19.4%；前七月合併營收為670.06億元，年增22.1%。法人指出，瑞昱產品涵蓋，WiFi、Switch、Ethernet、xDSL、PON、Bluetooth（含Tranceiver、MCU遙控器、Codec耳機、NIC）等。

法人指出，瑞昱PC相關組件強勁補貨，導致PC Audio Codec出貨量優於預期，且Wi-Fi7規格底定後，預期AI PC（高階PC/NB）會導入WiFi-7規格量增。

為因應高度密集使用環境及傳輸量增加下，在2.4GHz及5GHz頻段併行下，天線數量增加。WIFI FEM的數量將從上一代的七顆增加至12顆，天線將從三至四組增加至六到八組。 預期WiFi-7規格於2024年也將展開升級上行循環，而瑞昱為網通晶片大廠，支援網速升級從Wi-Fi 6／6e升級至Wi-Fi 7晶片組商機汰換可期。

智原上半年歸屬母公司業主純益為5.41億元，年減40.8％，每股純益（EPS）2.12元，展望後市，法人預期將隨供需恢復平衡及AI需求成長，將開啟下一波成長動能，因智原擁有自有IP，且應用自如，將積極由成熟製程跨入先進製程，預估先進製程將為未來營運提供重要成長動能。

權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日150天以上的瑞昱、智原相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。

智原 瑞昱

延伸閱讀

匯率變動買債券ETF要擔心？ 辣媽：00679B利率下滑的資本利得比較能忽略

美公債優於投資等級 00931B近三月最會漲

中興電、川湖 選長天期

中興電、華城 權證挑長天期

相關新聞

創意、世芯 四檔馬力夯

創意（3443）、世芯-KY（3661）股價先前大幅拉回後，近期已逐漸反彈，技術面也有利多頭攻勢；權證發行商表示，投資人...

瑞昱、智原 聚焦長天期

台股昨（22）日權值股表現疲弱，以下跌89點作收，不過，資金持續尋找出路，盤面上不少IC設計、高價股、中小型股都有表現，...

全民權證／樺漢 選價內外15%

樺漢（6414）第2季營收363.2億元，季增11%，年增25.4%，營收成長主要受惠ESaaS營收持續成長。整體第2季...

全民權證／旺矽 二檔熱呼呼

旺矽（6223）受惠於AI趨勢成長明確，推升獲利成長無虞，累計今年上半年稅後純益9.37億元，年增逾五成，每股純益（EP...

全民權證／元太 瞄準逾200天

元太（8069）今年第2季營收亮眼，達到兩年來的最水準。法人分析，主因近期推出的彩色電子閱讀器在顯示性能上的顯著提升，吸...

最牛一輪／東鹼回神 凱基43叫好

東鹼（1708）累計上半年稅後純益4.91億元，每股純益（EPS）1.97元，對比去年同期虧損0.92元，營運轉機發酵。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。