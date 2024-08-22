瑞昱、智原 聚焦長天期

台股昨（22）日權值股表現疲弱，以下跌89點作收，不過，資金持續尋找出路，盤面上不少IC設計、高價股、中小型股都有表現，其中，瑞昱（2379）、智原（3035）等IC設計族群紛紛收紅。發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

瑞昱7月合併營收107.1億元，創新高，且連四月站穩百億元大關，月增4.7%，年增19.4%；前七月合併營收為670.06億元，年增22.1%。法人指出，瑞昱產品涵蓋，WiFi、Switch、Ethernet、xDSL、PON、Bluetooth（含Tranceiver、MCU遙控器、Codec耳機、NIC）等。

法人指出，瑞昱PC相關組件強勁補貨，導致PC Audio Codec出貨量優於預期，且Wi-Fi7規格底定後，預期AI PC（高階PC/NB）會導入WiFi-7規格量增。

為因應高度密集使用環境及傳輸量增加下，在2.4GHz及5GHz頻段併行下，天線數量增加。WIFI FEM的數量將從上一代的七顆增加至12顆，天線將從三至四組增加至六到八組。 預期WiFi-7規格於2024年也將展開升級上行循環，而瑞昱為網通晶片大廠，支援網速升級從Wi-Fi 6／6e升級至Wi-Fi 7晶片組商機汰換可期。

智原上半年歸屬母公司業主純益為5.41億元，年減40.8％，每股純益（EPS）2.12元，展望後市，法人預期將隨供需恢復平衡及AI需求成長，將開啟下一波成長動能，因智原擁有自有IP，且應用自如，將積極由成熟製程跨入先進製程，預估先進製程將為未來營運提供重要成長動能。

權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日150天以上的瑞昱、智原相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。