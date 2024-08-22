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創意、世芯 四檔馬力夯

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
世芯董事長關建英（右）與總經理沈翔霖（左）。 聯合報系資料照
世芯董事長關建英（右）與總經理沈翔霖（左）。 聯合報系資料照

創意（3443）、世芯-KY（3661）股價先前大幅拉回後，近期已逐漸反彈，技術面也有利多頭攻勢；權證發行商表示，投資人可以資金門檻較低的認購權證，參與個股行情。

創意獲取一項來自美系超大規模雲端服務提供商的N3 ARM架構CPU專案，以及一項第二代N3 AI ASIC專案。這兩項專案預計將於2026年進入量產階段。目前數項加密貨幣專案挹注2024年NRE營收，並預計將於2025上半年陸續進入量產階段。除了企業級SSD專案溫和復甦，以及網通交換器營收持穩之外，加密貨幣專案將是決定2025年Turnkey營收年增幅度的關鍵因素。

創意、世芯-KY相關權證 圖／經濟日報提供
創意、世芯-KY相關權證 圖／經濟日報提供

此外，創意提供SoC設計代工服務為主，重著在NRE和Turnkey，大部分客戶為系統客戶，從開發到量產一起合作，客戶黏著度高，營收和毛利率也較同業穩定。2024年AI／ML約占營收可望達17~19%。

預期創意2024年營收會較2023年持平或小幅成長，NRE會有雙位數成長，量產則是雙位數下滑，但是毛利率會年增數個百分點。

世芯-KY 7月營收48.78億元 ，月減6.83%，年增116.3%，主要營收仍來自N7 AI ASIC訂單。目前HPC／AI領域占世芯-KY營收比重高達90%以上，公司表示將會持續專注HPC／AI領域，整體客戶需求相當強勁，看好2024年營運續創新高，2025年展望亦佳，2026年更會在新一代晶片加持下，營運進入爆發期。

投資人若看好創意、世芯-KY表現，可挑選價外20%至價內10%、有效天期60天期以上的權證入手。

營收

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