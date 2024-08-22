全民權證／旺矽 二檔熱呼呼
旺矽（6223）受惠於AI趨勢成長明確，推升獲利成長無虞，累計今年上半年稅後純益9.37億元，年增逾五成，每股純益（EPS）9.94元。
法人指出，旺矽第2季受惠產品組合轉佳，毛利率優於預期，2025年垂直式探針卡（VPC）、微機電探針卡（MEMS）產能有望持續擴充，加上PCB自製率提升，持續受惠於AI趨勢，2025年有望維持強勁獲利表現。由於VPC探針卡應用主要為HPC、GPU領域，旺矽為VPC探針卡龍頭廠商公司，近年耕耘陸續開花結果，長期公司有望受惠於HPC、AI大趨勢，帶動相關營收持續成長。權證發行商建議，看好旺矽後市的投資人，可買進價內外5%內、距到期日90天以上權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。（元大證券提供）
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