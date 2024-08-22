全民權證／元太 瞄準逾200天

經濟日報／ 記者崔馨方整理
元太相關權證 圖／經濟日報提供
元太相關權證 圖／經濟日報提供

元太（8069）今年第2季營收亮眼，達到兩年來的最水準。法人分析，主因近期推出的彩色電子閱讀器在顯示性能上的顯著提升，吸引更多使用群體，現有用戶也進行設備升級，帶動電子閱讀器銷售強勁增長。

法人看好元太第3季有望再創佳績。隨消費性旺季的來臨，電子閱讀器的銷量，以及相關零組件的出貨量預計將維持高水準。此外，終端零售客戶將推動四色標籤的新專案布建計畫，而整體原料庫存較低，預計在補貨需求和強勁市場需求的帶動下，元太相關部門的營收有望實現超過五成的季增。權證發行商建議，看好元太後市股價表現的投資人，可布局價內外15%以內、剩餘天數200天以上的權證，藉以放大槓桿利潤。（國泰證券提供）

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