全民權證／樺漢 選價內外15%

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
樺漢相關權證 圖／經濟日報提供
樺漢相關權證 圖／經濟日報提供

樺漢（6414）第2季營收363.2億元，季增11%，年增25.4%，營收成長主要受惠ESaaS營收持續成長。整體第2季毛利率18.8%；稅後純益5.07億元，季減19.7%，年減12.6%；每股純益（EPS）3.7元。

樺漢在手訂單超過1,500億元，主要來自併購Katek後的訂單貢獻，BB ratio維持在1.1~1.2，顯示接單狀況良好，而毛利率部分則預計穩健成長，因軟體比重將持續增加，且高毛利的ESaaS方案比重增加。展望2024年，公司將持續調整產品組合，擴大高毛利ESaaS產品。此外，將建立AI雲端應用平台，積極與合作夥伴共同完善Edge AI發展，落地應用包括建築方案。

若看好樺漢後市表現，可挑選價內外15%以內、有效天期四個月以上的權證入手。（兆豐證券提供）

樺漢 營收

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