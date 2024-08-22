期貨商論壇／原油期 審慎應對

以色列同意接受美國提出的過渡和平方案，先前推高原油價格的地緣政治風險溢價下降。中國海關8月20日公布的數據顯示，自俄羅斯進口的原油數量在7月下降至每日176萬桶，創19個月來的最低水平。美國勞工統計局將截至3月的過去一年就業人數下修81.8萬人，對於原油需求放緩的擔憂升高，使得10月交割輕原油期貨21日下跌1.7%以71.93美元做收。

在原油供需數據部分，油田服務公司貝克休斯報告表示，16日當周美國石油與天然氣探勘井數量較前周減少兩座至586座。EIA數據顯示，16日當周美國原油庫存較前周減少460萬桶，高於市場預期的減少300萬桶。

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，美國聯準會7月會議紀要顯示，「絕大多數」決策者認為如果經濟數據持續符合預期，傾向在9月政策會議降息有利於原油需求。但中國7月全社會用電量年增5.7%，增速相較6月略趨緩，煉油廠開工量年減6.1%。EIA月報預期中國經濟持續疲軟，將明年全球原油消耗量下調至年增160萬桶。對全球最大原油進口國需求前景的擔憂，加上中東緊張情勢緩和之下，宜保守看待輕原油價格表現。

（國泰期貨提供）