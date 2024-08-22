期貨商論壇／鴻準期 長線利多

經濟日報／ 記者王皓正整理
鴻準董事長呂軍甫。 聯合報系資料庫
鴻準董事長呂軍甫。 聯合報系資料庫

鴻準（2354）積極尋求業務轉型，尤其在機器人及人工智慧（AI）領域，此動向將對公司未來的成長產生深遠影響。

其一來自蘋果最近曝光的桌上型機器人計畫，引起市場高度關注。根據彭博報導，這款代號「J595」的桌上型機器人產品，將結合iPad顯示器與機器手臂，並與AppleIntelligence系統聯動，成為智慧家庭的中樞。值得注意的是，鴻準已被納入蘋果這一新興產品的供應鏈名單，負責機構件與機殼的開發與生產。

其二是鴻準正積極投入資源研發機器人相關技術，特別是精進材料應用與表面處理等領域，期望在未來市場競爭掌握先機。

第三，任天堂Switch自上市以來取得巨大成功，市場已經傳出新一代Switch遊戲機將於2025年上半年推出的消息。作為Switch機殼與組裝的主要供應商，鴻準在此新機推出後，將承擔起生產的重任。

綜合以上分析，鴻準正處於業務轉型的關鍵時刻，包括蘋果桌上型機器人計畫和任天堂Switch新機的商機，為鴻準帶來潛在營收增長動力，而在機器人與AI技術方面的積極布局，顯示出其尋求長期發展的決心。

（兆豐期貨提供）

Switch 機器人 鴻準

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