國巨、華新科 選長天期

被動元件業受惠手機傳統旺季來臨、PC市況回溫，加上新應用AI伺服器、AI PC、AI手機備貨動能，通路商及ODM廠商持續回補庫存，有望催化下半年產業供需好轉，法人預期2025年整體產業供需格局將優於2024年，龍頭廠國巨（2327）、華新科（2492）等營運看俏。

被動元件產業走向復甦，業界普遍認為，隨著庫存調整回到健康水準，部分消費性電子需求回溫，下半年營運將優於上半年。權證發行商建議，看好國巨、華新科等被動元件股後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%內、距到期日超過100天以上的認購權證進行布局。

國巨現階段庫存天數維持在128天，為過去五、六季低點，將持續維持產出與庫存平衡。國巨指出，客戶端的庫存已趨向健康水位，本季產能利用率回溫，標準品將從第2季的50%左右成長至65%，特殊品則由70%左右增加至75%，估本季營收、毛利率和營利率都將季增低個位數百分比。

國巨第2季盈餘優於預期，受惠日圓升值以及AI需求擴及被動元件，下半年延續成長動能；7月營收來看，月增10%，年增23.8%，即因受益於AI相關應用的需求強勁、歐美日市場拉貨動能回升，及大中華廠區的工作天數回復正常。

華新科先前也對外預告，公司積極透過OEM客戶切入高階AI伺服器電源應用，全力搶食AI龐大商機，樂觀看待下半年營運，預期將迎來手機換機潮，且傳統消費旺季效應可望優於往年，第3季營運可較第2季成長，下半年營運較上半年成長，明年市況將優於今年。

法人分析，華新科2024年6月的成品庫存已不到二個月，其中單看成品的庫存已低於二個月，隨手機旺季來臨，將帶動華新科營運動能續強。