士電、亞力 四檔強強滾

台股昨（21）日隨美股同步走跌，失守5日線關卡，士電（1503）、亞力（1514）等兩檔重電股逆勢收高，在缺電議題持續延燒下，後市仍有輪漲機會。發行券商指出，偏多投資人不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

產業面來看，根據經濟部預估，未來人工智慧（AI）科技潮帶動半導體產業擴廠，以及電動車推動政策等因素，2024至2028年全國電力需求年均成長率約2.5%，加上未來將採區域分散發電方式，電力需求增加及分散式發電將帶動發電端與輸配電端電力設備出貨增加。

士電、亞力相關權證 圖／經濟日報提供

為求供電穩定，台電原訂十年年完成電網韌性計畫，將提早至2028年，優先完成關鍵區域，及民生相關關鍵工程，國內電力設備招標案短期內只會增加，不會減少，添增相關重電設備廠商營運動能。

法人表示，士電是國內重要電力設備供應商之一，除上述國內電力政策持續推進，將帶動短、中期商機旺盛外，海外市場目前已在接2026、2027年訂單，由於產品交期具彈性，價格亦有優勢。

亞力受惠台電拉貨保持強勁，興達、大潭電廠設備出貨優於預期及低毛利工程比重下滑、變壓器及開關器材類產品單價提升等有利條件，第2季毛利率及獲利亮麗，每股稅後純益（EPS）0.7元。

權證發行商建議，看好士電、亞力等電力設備族群後市股價表現的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。