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全民權證／鴻準 挑價內外20%
蘋果有意開發機器人，蘋果鏈中的鴻準（2354）過去已有製造、組裝機器人經驗，因此受到矚目。法人分析，除機器人題材，加上新一代iPhone即將發表，有利鴻準後市表現。
鴻準主要產品線包括遊戲機組裝、散熱模組、電腦機殼暨機構件，近來也積極鎖定醫療、邊緣AI及車用等領域。除已逐步在健康科技領域布局，也關注AI應用、輕量化材料技術新產品導入服務，聚焦材料技術開發，節能散熱特性，加強材料和防護技術及機構件研發的價值創造。
鴻準7月合併營收78.26億元，月增三成，年增3.5%。上半年每股稅後純益1.21元。權證發行商建議，看好鴻準後市的投資人，可選價內外20%之內，剩餘天數90天以上權證布局。（台新證券提供）
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