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全民權證／長榮 可布局價平

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理
長榮相關權證 圖／經濟日報提供
長榮相關權證 圖／經濟日報提供

長榮（2603）因中東危機造成運費高檔加上運量上升，貨櫃航運股第2季表現優於市場預期，基本面來看，成長動能可望延續到第3季，消息面則因野村投信即將開募野村全球航運龍頭息收ETF，長榮為第一大權值股，有望獲得資金挹注的利多，近期股價表現優於另兩檔貨櫃股。

法人分析，紅海危機未解，加上極端氣候干擾，影響船隻行進和作業，國際航運價格應聲上漲，加以第3季是航運旺季，全球大型航運商開始上修財測，預期高運費至少延續至2025年，市場仍看好貨櫃輪今、明年獲利能力。

權證發行商表示，投資人如看好長榮可逢低切入，可挑選價平附近（如價內外5%內）、90天期以上的認購權證，靈活操作來參與個股行情。（中國信託證券提供）

權證 長榮

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