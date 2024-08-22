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期貨商論壇／生技期 多方控盤
世界衛生組織（WHO）14日宣布，非洲部分地區爆發的猴痘疫情構成「國際關注的突發公共衛生事件」，這是繼2022年後WHO再次對這種具有高傳染性的疾病發出最高級別警報。
每當國際發生突發公共衛生事件時，生技業關注度通常會顯著提高，這是因為生技產業在應對疫情、開發疫苗、診斷工具和治療方法方面發揮至關重要作用，加上政府和國際機構加大對相關研究的資金支持，生技產業的創新能力和快速反應能力在這些時刻顯得尤為重要。
臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業表現，也符合現今市場聚焦產業，其契約規模約22萬元，保證金為15,000元，槓桿約15倍，因此臺灣生技期貨最大優勢在門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。
生技股重新獲得買盤青睞，推升臺灣生技期貨站上所有均線，轉為多方控盤，因此在跌破重要支撐季線前，短線仍有機會再攻，進一步挑戰前波高點。（元富期貨提供）
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