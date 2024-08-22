期貨商論壇／航運期 留意波動

日前哈瑪斯領導人在德黑蘭遭暗殺，伊朗將矛頭指向以色列並揚言復仇，本周布林肯第九次赴中東進行加薩走廊停火協議，目前協議未果，後續可觀察未來發展。

8月初國際資金流動產生較大變化，7月31日日本升息，引發不小市場波動，且本周日銀暗示恐再度升息，未來日圓不易弱勢，由於日本利差交易行之有年，短時間恐很難消化，加上美國總統大選，未來行情恐持續波動。

即將登場的全球央行年會美聯準會主席鮑爾將為未來降息之路鋪路，日銀總裁植田和男不會出席，反倒在本周將接受國會質詢、並解釋相關升息決定。

航運方面，雖地緣政治因素再次爆發，但對於絕大多數船隻改道並未造成太大改變，反倒是需要注意北美罷工事件，若加拿大鐵路罷工事件擴大，恐會再造成運費上漲，航運指數提早在6月就回落，技術線型上，也未在8月初大盤大跌時破底，因此後續可觀察相關走勢，但波動恐會隨國際事件變大。

欲參與航運行情，可考慮搭配臺灣期交所2022年6月推出的航運期貨，其標的為航運指數。（永豐期貨提供）