台指期 維持橫盤格局

台股昨（21）日開低走低，權值三王領跌，持續量縮整理，終場指數下跌191點收在22,237點。台指期昨日下跌235點至22,200點，逆價差37.89點。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,472口至11,837口，其中外資淨空單增加1,363口至37,001口；十大交易人中特定法人全月台指期淨空單增加3,541口至15,687口。

元富期貨認為，就技術面而言，台指期昨日開低走低，台積電等權值股熄火走跌衝擊，指數震盪走低，開盤走高，終場指數下跌，以小黑K棒作收。目前指數反覆挑戰季線關卡，但仍不敵上檔均線反壓，量縮回測5日均線，在量能放大並站穩季線前，預期維持橫盤格局。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為6,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足，周選擇權方面，買權賣權OI增量相當，目前選擇權多空仍皆無明顯表態。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權最大OI落在21,800點；月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在22,300點。全月未平倉量put/call ratio值由1.15上升至1.17，VIX指數上升0.93至25.36；外資台指期買權淨金額0.17億元，賣權淨金額2.24億元，整體選擇權籌碼面中性。

群益期貨表示，外資期現貨悲觀布局，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權保守格局，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股目前面臨季線壓力，短線仍待量能逐漸明顯回升後，將隨量能放大走出波段趨勢。