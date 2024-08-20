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期貨商論壇／大立光期 動能強

經濟日報／ 記者王皓正整理
大立光。 圖／聯合報系資料照片
大立光。 圖／聯合報系資料照片

大立光（3008）7月營收54.34億元，月增34.48%、年增55%，主要受惠蘋果手機鏡頭已開始出貨，且在高單價潛望式鏡頭帶動整體ASP上升。隨蘋果拉貨動能強勁，及大立光產能滿載情況下，8月營收可望再上一城。

受惠今年iPhone 16系列新機，潛望式鏡頭規格從旗艦機擴大至中階機種，帶動大立光2024年潛望式鏡頭營收貢獻將較2023年提高超過100%，推升下半年營運動能表現。另外，大立光表示，去年第4季完工的新廠有望於今年第4季全產能滿載，下一座新廠則預計將於明年第3季完工，整體規模將是原新廠的兩倍，透露出需求攀升的前景。

再由技術面看，大立光期貨自7月11日以長紅K棒作收創歷史新高價位後，後續連續四根黑K使股價推升動能趨緩，並轉為下行趨勢進行漲多修正回調；並於8月5日以帶長下影線黑K棒作收，再連續兩日帶量長下影線出現止跌訊號，盤勢經整理後於19日長紅K突破，再度發動漲勢。當前指數站穩所有均線之上，加上基本面受惠第3季為手機產業旺季，在iPhone 16手機規格提升與潛望式鏡頭貢獻將步入旺季，帶動營收年成長，且新廠房在設備陸續調整完後也可逐步貢獻產能，整體營運動能有望推升下，有助股價挑戰前波段高點。

（國票期貨提供）

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大立光 手機鏡頭

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