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期貨商論壇／永續期 伺機布局

經濟日報／ 記者周克威整理
永續示意圖。 路透
永續示意圖。 路透

近期重要經濟數據，美國PPI低於預期，7月CPI年增率2.9%，是2021年3月來首次重回2字頭，同時，美國零售銷售數據遠超市場預期，加上初領失業救濟金人數連續第二周下降，為7月初來最低水平。整體而言，通膨持續趨緩，就業數據良好，打消經濟衰退疑慮，預期市場將逐漸回歸漸進式降息思考模式，聯準會應維持一次1碼幅度。

展望本周，市場目光聚焦在Jackson Hole全球央行年會（22至24日），留意鮑爾對於9月降息進程的暗示。市場格外謹慎看待日銀總裁植田和男是否再次提及日本升息規劃，日圓利差交易相關議題可能再被拋出，將對市場造成動盪。

過去幾個交易日新台幣強升，但指數自過去兩周強彈來卻明顯量縮，顯示資金有流出權值股態勢，輪動至具備題材的中小型類股，如能源、營建類股。可能需經過短線的壓縮整理，指數量能重回4,500億元以上，才會走出新的趨勢。投資人可留意期交所推出的永續期貨，待指數短線乖離收斂後分批布局，參與後續行情。

期交所的臺灣永續期貨屬於小型契約，主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司組成，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意的是留意風險，做好資金管控。

（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

期交所 期貨交易 降息

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