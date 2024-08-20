台指期 外資加碼空單

股期雙市昨（20）日開高震盪，指數齊步力守22,400點關卡。分析師表示，現階段期現貨轉為正價差，外資淨空單增加983口、攀升至3.5萬口。展望盤勢，目前外資期貨淨空單仍高，宜留意台指期結算後空單是否回補。

台股昨天上漲19點，收在22,429點，成交量3,507億元。期貨部分，台指期上漲75點至22,436點，價差方面，正價差為6.9點。

永豐期貨表示，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加485口至8,365口，其中，外資淨空單增加983口至35,638口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少2,298口至12,146口。

永豐期貨指出，過去幾個交易日新台幣強升，但指數卻明顯量縮，昨天量能也僅有約3,500億元，整體振幅不大，顯示資金有流出權值股態勢，輪動至具備題材性的中小型類股，如能源、營建類股。

展望盤勢發展，指數量能重回4,500億元以上，才會走出新的趨勢。目前外資期貨的淨空單仍高，宜留意台指期今（21）日結算後空單是否回補。

群益期貨表示，現階段外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選保守格局，整體籌碼面保守格局。

技術面上，台股續作壓縮三角收斂型態，待量能逐漸明顯回升後，台股將隨量能放大走出波段趨勢。

選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在22,600點，周賣權最大OI落在20,000點; 月買權最大OI落在23,100點，月賣權最大OI落在21,000點。

全月未平倉量put/call ratio值由1.2下降至1.15；VIX指數下降0.71至24.43。

群益期貨表示，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼賣權OI大於買權OI之差距為1萬7,000餘口，買權賣權OI增量皆不明顯。

周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空仍皆無明顯表態。