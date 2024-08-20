鴻海、緯創 認購耀眼

今日主題 輝達即將公布新財報，AI族群有望再起，市場預期輝達概念股將成為多頭反攻先鋒，但局勢未完全明朗前，投資人可透過輝達概念股的相關認購權證操作，以適當槓桿控制資金投入風險。法人普遍認為仍以組裝、散熱及晶圓代工等相關權值股為主較為恰當。

鴻海（2317）、緯創（3231）在輝達AI伺服器供應鏈扮演重要角色，市場傳出緯創在B200 Compute Tray負責 Ariel設計，鴻海負責Bianca，雙方互為第二供應商，總量各為50%。權證發行商表示，投資人可挑長天期的相關認購權證，參與這波操作。

輝達概念股相關權證

法人對鴻海今年第3季展望顯示，消費智能產品季增率可望強勁成長，年增率則可能持平；雲端網路產品季增率將顯著成長，年增率則強勁成長；電腦終端產品的展望維持先前看法；元件與其他產品對全年營收展望為顯著成長。

鴻海今年AI伺服器將貢獻伺服器產品線40%營收的預期不變，目前開發的AI伺服器產品都按進度進行，預期GB200在今年第4季開始小量出貨、明年第1季放量。消費智能產品因部分出貨與營收受疫情影響遞延至去（2023）年第1季，造成消費智能產品在去年上半年營收基期較高，因此預期消費智能產品今年年增率持平，消費智能產品在今年下半年營收可望較去年同期成長。

緯創今年第2季每股純益（EPS）為1.55元，毛利率8.4%，季增1.2個百分點、年增0.8個百分點；營益率3.6%，季增0.7個百分點，年增1個百分點均創歷年同期新高，主要受惠AI伺服器相關業務比重持續拉升，加上處分虧損的iPhone組裝事業，轉型高毛利事業效益逐步顯現。

以營收比重看來看，伺服器營收占比由今年第1季的38%提升至第2季的44%，隨著UBB出貨暢旺、緯穎營運增溫，預計今年緯創伺服器營收占比將達到45%，推升毛利率和營益率呈上升趨勢。

緯創AI產品包括GPU模組／UBB／DGX，今年AI營收由原估600億元上修。儘管lackwell可能延遲，Hopper系列在今年第4季仍有上調空間，將受惠UBB產品生命周期延長。

投資人若看好鴻海、緯創等輝達概念股後市，可挑選價外20%以內、有效天期超過120天的權證介入。