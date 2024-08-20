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全民權證／達發 選價內外20%

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
達發相關權證
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達發（6526）在藍芽、導航與寬頻晶片市占率均居全球前三大，且正處於市占提升與產業規格升級周期，加上籌碼集中，法人對其看法正向。

達發今年藍牙晶片業務表現佳，第2季出貨量創新高並進攻高階真無線藍牙應用，擴展電競耳機、助輔聽器等高價值產品線。衛星定位與固網寬頻相關業務方面，今年將各增長二成左右。達發GPS晶片已打入韓系大廠最新全系列穿戴裝置產品線，未來與母集團聯發科的平台合作，可持續擴展車用市場。固網寬頻產品上半年在大陸表現不錯，也將規劃擴展歐、美、日、韓等地市場，在歐洲已獲一線電信商標案。

若看好達發後市表現，可買進價內外20%以內、有效天期120天以的商品參與行情。

（國泰證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

晶片 藍牙 達發

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