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奇鋐、雙鴻 四檔擁利基

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
奇鋐科技董事長沈慶行。 記者劉芳妙／攝影
奇鋐科技董事長沈慶行。 記者劉芳妙／攝影

台股昨（20）日盤中一度漲136點，終場小漲19點，持續向季線靠攏，AI題材股挾著中長線發展優勢，股價震盪反而提供進場機會，奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等散熱股成長動能看好。發行券商建議，偏多投資人可買相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

奇鋐、雙鴻等散熱供應商在AI伺服器的液冷散熱市場領域取得相當成績，且已備妥月產能約百萬台的水冷板或各項零組件產能來迎接液冷的商機，若液冷技術的應用領域越加廣泛，散熱廠不僅可確保新增產能得到充分利用外，亦可受惠於液冷產值倍數提升帶動營運逐年創下新高表現。

近來包含保時捷、奧迪等多家車廠部分車款已率先推出支援800V的電器架構，藉此增加電動車吸引力，隨800V電動車保有量的提升，充電站運營商亦開始布建擁有800V充電設備的基站設施，法人看好雙鴻、奇鋐等散熱廠在AI散熱市場中占據一席之地，看好在車用市場中亦可優先被導入，進而獲取潛在的成長動能。

法人指出，隨液冷散熱技術越加成熟，運營商亦將其運用到新款800V直流充電設備當中，看好隨著搭載800V高壓充電的電動車保有量將於2025年達到約220萬輛，且運營商期望長期能達成1：3車充比的理想目標下，預期800V充電樁產值將於2025年達90億美元，並在五年內再度翻倍。

因功率元件、變壓器或控制晶片等零組件皆須液冷散熱元件的支援，且台廠的液冷散熱產品在通過AI伺服器的驗證後，在性能表現與可靠度方面皆較具有優勢，故預估在相關基站產品放量後，看好奇鋐、雙鴻等液冷散熱廠商皆將優化自身的產能利用率。

權證發行商建議，可買價內外15%內、距到期日逾90天的相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。

AI 奇鋐 雙鴻

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