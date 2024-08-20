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全民權證／國泰費城半導體 猛

經濟日報／ 記者高瑜君整理
國泰費城半導體相關權證
國泰費城半導體相關權證

國泰費城半導體（00830）受惠費城半導體指數近期再度成為資金青睞標的，法人表示，美股快速反彈，跌深的費城半導體指數快速收復8月以來失土，後市看好。

截至8月9日，標普500成分股中已有455家企業公布財報，高達78.2%的財報優於預期，顯示基本面穩健，經濟衰退疑慮已消退，美國軟著陸跡象明顯，聯準會今年降息也幾乎確定，對股債都是利多消息。從各產業表現來看，以資訊科技營收年成長率10.4%為最高，其中又以半導體及設備年成長率26%居冠，顯示科技產業目前仍以半導體為主要成長動力來源。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。（元大證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

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