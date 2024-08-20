全民權證／精材 瞄準逾180天
精材（3374）第2季營收季增13.7%，但因電價上漲和夏季電價，使單季毛利率減少0.81個百分點至32.25%，每股純益（EPS）1.2元。
台積電為精材最大股東，持股比率41%，也是最大客戶，占營收比重逾70%。精材業務大都以客製化專案為主，得視客戶量產時程，因此營收變動幅度大，第3季是產業傳統旺季，下半年迎接新手機備貨旺季，3D感測元件封裝與12吋晶圓測試需求將上揚；車用影像感測器需求持平；消費性感測CIS急單較多，長期需求能見度仍未明朗下，市場預今年EPS有6元水準，明年將進一步成長。
權證發行商建議，看好個股後市投資人，建議利用價內外10%以內、可操作天期180天期以上的商品介入。
（凱基證券提供）
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