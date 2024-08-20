永豐金證券與集保結算所雙強聯手 推動複委託在地保管邁向新里程

國內複委託領導品牌永豐金證券宣布與台灣集中保管結算所簽約，攜手推動複委託邁入在地化保管新里程。永豐金證券表示，結合雙方在金融領域的專業技術和豐富經驗，透過集保結算所保管外國有價證券，可以系統整合串接多外國保管機構，提供海外股票除權息等股務訊息自動化作業，提升金融服務效率，為廣大投資人提供更效率的複委託作業服務。

永豐金證券今(2024)年上半年創下市場第一家複委託券商月交易量破千億新高紀錄，統計1-6月複委託成交量達新台幣6,359億元，市占率17.7％，其中數月單月成交量突破千億；零售業務表現一如過往的亮眼，上半年零售成交量達3,829億，市占率24.3%，穩居複委託零售業務龍頭寶座。

集保結算所深耕發展保管資產多元服務，在權益證券、債票券、基金保管及跨境保管的多元化策略下，保管市值穩定成長，至6月底，集保結算所保管市值突破百兆，其中跨境保管市值達5兆元，為國人守護海內外金融資產。

永豐金證券表示，證券商透過集保結算所保管外國有價證券，除了提供投資人在地化服務之外，可使用系統整合串接多外國保管機構，透過與Euroclear、Clearstream、花旗銀行、摩根大通銀行等四大全球外國保管機構合作，建立國際保管的網絡及備援機制，不僅能提供除權息等股務訊息自動化作業，更能達成保護投資人資產安全的效益。

永豐金證券與集保結算所雙強聯手，於海外資產在地保管領域邁出重要一步，透過集保結算所保管資產多元服務優勢，與永豐金證券市場龍頭地位的實力，加乘提昇作業系統整合發展，為投資人打造更加安全、便捷的金融資產系統與環境。永豐金證券強調，將持續專注於客戶服務優化及落實數位有感體驗，掌握各個交易市場動態與提升交易平台功能，成為投資人布局海外市場之最佳選擇。