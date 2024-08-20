快訊

大量白煙霧狂洩「逃命畫面曝」！彰濱海龍二氧化碳外洩 工人遭連拖帶拉抬走

午後雷雨來了！13縣市發豪大雨特報 雨彈狂轟恐下到晚上

殺出程咬金？傳中信金「搶親」爭取併購 新光金尾盤爆量急拉

永豐金證券與集保結算所雙強聯手 推動複委託在地保管邁向新里程

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券與台灣集中保管結算所雙強聯手，推動複委託在地保管邁向新里程。（永豐金證券/提供）
永豐金證券與台灣集中保管結算所雙強聯手，推動複委託在地保管邁向新里程。（永豐金證券/提供）

國內複委託領導品牌永豐金證券宣布與台灣集中保管結算所簽約，攜手推動複委託邁入在地化保管新里程。永豐金證券表示，結合雙方在金融領域的專業技術和豐富經驗，透過集保結算所保管外國有價證券，可以系統整合串接多外國保管機構，提供海外股票除權息等股務訊息自動化作業，提升金融服務效率，為廣大投資人提供更效率的複委託作業服務。

永豐金證券今(2024)年上半年創下市場第一家複委託券商月交易量破千億新高紀錄，統計1-6月複委託成交量達新台幣6,359億元，市占率17.7％，其中數月單月成交量突破千億；零售業務表現一如過往的亮眼，上半年零售成交量達3,829億，市占率24.3%，穩居複委託零售業務龍頭寶座。

集保結算所深耕發展保管資產多元服務，在權益證券、債票券、基金保管及跨境保管的多元化策略下，保管市值穩定成長，至6月底，集保結算所保管市值突破百兆，其中跨境保管市值達5兆元，為國人守護海內外金融資產。

永豐金證券表示，證券商透過集保結算所保管外國有價證券，除了提供投資人在地化服務之外，可使用系統整合串接多外國保管機構，透過與Euroclear、Clearstream、花旗銀行、摩根大通銀行等四大全球外國保管機構合作，建立國際保管的網絡及備援機制，不僅能提供除權息等股務訊息自動化作業，更能達成保護投資人資產安全的效益。

永豐金證券與集保結算所雙強聯手，於海外資產在地保管領域邁出重要一步，透過集保結算所保管資產多元服務優勢，與永豐金證券市場龍頭地位的實力，加乘提昇作業系統整合發展，為投資人打造更加安全、便捷的金融資產系統與環境。永豐金證券強調，將持續專注於客戶服務優化及落實數位有感體驗，掌握各個交易市場動態與提升交易平台功能，成為投資人布局海外市場之最佳選擇。

永豐金 集保結算所

延伸閱讀

AI鏈業績發表 20日上秀

永豐金證標的多樣化

全民權證／華通 二檔強強滾

70萬股東注意！這四檔金融股延到26日除權息交易

相關新聞

台指期 短線多方控盤

台股昨（19）日呈現狹幅震盪格局，成交量進一步萎縮，終場指數上漲60點、收在22,409點。期貨商表示，目前指數準備挑戰...

期貨商論壇／原相期 後市看多

感測晶片廠原相（3227）受惠產品組合優化、匯率有利因素、NRE（委託設計）收入較預期增加以及存貨回沖等挹注，上半年營運...

期貨商論壇／永續期 留意風險

近期經歷科技股的大幅回調，市場密切關注本次AI浪潮領頭羊輝達（NVIDIA）的財報和財測展望，將是後續科技股走勢是否再現...

國泰證提供優質服務

國泰證券金融交易處資深副總邱如萍表示，國內權證商品交易環境持續處於良性循環中，對於後市抱持樂觀期待；國泰證券並期望，未來...

弘塑、家登 挑逾四個月

台積電海外擴廠將建新里程碑，德國德勒斯登廠將於今（20）日動土，加上日本、美國廠持續進行中，弘塑（3131）、家登（36...

金像電、辛耘 四檔看旺

金像電（2368）、辛耘（3583）大啖AI商機，前者伺服器與高階交換機展望樂觀，後者獲利結構轉佳，成法人布局標的；權證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。