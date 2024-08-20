8月電子期漲 金融期跌

台北股市今天上漲19.47點，收22429.1點。8月電子期收1206.85點，上漲5.4點，正價差1.62點；8月金融期收2041.2點，下跌0.8點，逆價差6.71點。

8月電子期以1206.85點作收，上漲5.4點，成交724口。9月電子期以1203.85點作收，上漲4.75點，成交184口。

電子現貨以1205.23點作收，上漲1.09點；8月電子期貨與現貨相較，正價差1.62點。

8月金融期以2041.2點作收，下跌0.8點，成交468口。9月金融期以2045.4點作收，上漲3.2點，成交134口。

金融現貨以2047.91點作收，上漲3.86點；8月金融期貨與現貨相較，逆價差6.71點。實際收盤價以期交所公告為準。