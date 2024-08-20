快訊

大雨特報來了！對流雲系發展旺盛 新北等7縣市注意雷擊

台中北區連棟透天厝火警 43歲男房客逃生急跳3樓送醫亡

驚！噪音糾紛竟釀命案 嘉義7旬男怒持獵槍射死女鄰居

8月電子期漲 金融期跌

中央社／ 台北20日電

台北股市今天上漲19.47點，收22429.1點。8月電子期收1206.85點，上漲5.4點，正價差1.62點；8月金融期收2041.2點，下跌0.8點，逆價差6.71點。

8月電子期以1206.85點作收，上漲5.4點，成交724口。9月電子期以1203.85點作收，上漲4.75點，成交184口。

電子現貨以1205.23點作收，上漲1.09點；8月電子期貨與現貨相較，正價差1.62點。

8月金融期以2041.2點作收，下跌0.8點，成交468口。9月金融期以2045.4點作收，上漲3.2點，成交134口。

金融現貨以2047.91點作收，上漲3.86點；8月金融期貨與現貨相較，逆價差6.71點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

延伸閱讀

8月國民經濟信心調查：景氣展望、股市樂觀指數 同步於樂觀區間走低

8月台股期指跌4點

8月電子期金融期齊漲

7月電子期漲 金融期跌

相關新聞

台指期 短線多方控盤

台股昨（19）日呈現狹幅震盪格局，成交量進一步萎縮，終場指數上漲60點、收在22,409點。期貨商表示，目前指數準備挑戰...

期貨商論壇／原相期 後市看多

感測晶片廠原相（3227）受惠產品組合優化、匯率有利因素、NRE（委託設計）收入較預期增加以及存貨回沖等挹注，上半年營運...

期貨商論壇／永續期 留意風險

近期經歷科技股的大幅回調，市場密切關注本次AI浪潮領頭羊輝達（NVIDIA）的財報和財測展望，將是後續科技股走勢是否再現...

國泰證提供優質服務

國泰證券金融交易處資深副總邱如萍表示，國內權證商品交易環境持續處於良性循環中，對於後市抱持樂觀期待；國泰證券並期望，未來...

弘塑、家登 挑逾四個月

台積電海外擴廠將建新里程碑，德國德勒斯登廠將於今（20）日動土，加上日本、美國廠持續進行中，弘塑（3131）、家登（36...

金像電、辛耘 四檔看旺

金像電（2368）、辛耘（3583）大啖AI商機，前者伺服器與高階交換機展望樂觀，後者獲利結構轉佳，成法人布局標的；權證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。