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街口投信：黃豆期貨值得留意基本面觸底反彈訊號

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

街口投信表示，由於缺乏新消息及美國天氣條件大多有利，這支持目前黃豆產量預期可能增加的觀點，價格走勢面臨壓力。芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆2024年11月期貨合約，截至8月16日結算價957美分/蒲式耳當周跌幅逾45美分。年初迄今，黃豆期貨價格跌幅已逾25%且曾來到四年低點，此時此刻，值得多加留意基本面觸底反彈訊號。

根據伊利諾州農場商業管理(FBFM)數據顯示，預計2024年美國農民種植黃豆的非土地成本從先前的每英畝363美元大幅增加到每英畝512美元。土地租金成本從每英畝277美元上漲至每英畝359美元。今年伊利諾州的生長條件良好，因此預計產量從原先的每英畝72 蒲式耳增加到每英畝75蒲式耳。經過換算之後，不含土地租金每一蒲式耳的黃豆種植成本約為683美分。若加上土地租金後，則每一蒲式耳的種植成本大幅增加至1,161美分。因此持續下跌走低的黃豆價格，將加重美國農民的種植壓力。

期貨合約 黃豆

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