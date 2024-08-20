富邦證券輔導成信實業受理競價拍賣 底價每股27.83元

富邦證券輔導的成信實業*（6969），將於20日起受理競價拍賣作業。本次承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價敲定為每股新台幣27.83元，自8月20日起開始競價至8月22日止，8月26日為開標日，將依競拍結果決定承銷價格，並訂於8月28日開始公開申購。

富邦證券副總經理徐傳禮表示，成信實業專精於創新「都市採礦」技術和循環資源再利用，可解決台灣缺乏天然資源的困境，提供客製化循環經濟解決方案，建構永續供應鏈。成信實業的廢棄物再利用之業務模式，使半導體廢料成為再生資源，同時保留資源產品的最大價值，達到零廢棄及減碳效益，滿足客戶追求淨零承諾中的減碳目標。

隨著成信實業中科廠興建完工邁向營運，將對公司研發與業務拓展提供實質助益。此外，中科廠近期已取得事業廢棄物再利用許可，屆時可擴大服務其他半導體晶圓代工業者，隨著客戶群擴展，處理量能將可再度攀升，未來成信實業也有機會複製此業務模式服務海外客戶，對公司營運有重大助益。