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全民權證／智邦 優選逾150天

經濟日報／ 記者王皓正整理
智邦相關權證
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智邦（2345）第2季獲利季增約15%，每股純益（EPS）4.62元。受惠半導體製程供貨順暢，AI相關產品線持續成長，推升智邦第2季營收實績季增近三成、優於法人預期。

智邦日前宣布從通訊端交換器跨足AI伺服器，打造AI端到端整體解決方案，將從轉型科技服務提供者並跟上AI商機，今年成長幅度維持二位數成長目標不變。法人認為，隨著800G交換器持續出貨，加上智慧網路卡搭上AI需求，預期智邦今年下半年的營收，將較第2季持平或者逐季微幅成長。

看好相關題材的投資人，可適時布局個股的認購權證，建議優先選擇造市品質佳的發行券商，同時挑選價內外程度在10%以內、且距到期日150天以上之權證進行操作。（群益金鼎證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

AI 智邦 權證

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