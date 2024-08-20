全民權證／祥碩 兩檔閃金光
祥碩（5269）高階AM5 600晶片拉貨力道持續優於市場預期，本季有望受惠AMD新CPU平台的推出，AM5系列晶片需求升溫，且USB 4滲透率提高，有助USB 4 Host需求成長。法人預期，祥碩今年下半年因為超微（AMD）、英特爾（Intel）兩大平台客戶訂單，全年營收有望改寫新猷。
祥碩受惠超微、中國大陸客戶等拉貨動能成長，第2季稅後純益9.36億元，季增5.6%，每股純益（EPS）13.17元。外資認為，隨AI推動USB與PCIe等技術升規，PC周邊IC也將受惠，加上AMD的AM5平台和US B4.0升級，都有利祥碩動能。
權證發行商表示，投資人如看好祥碩可逢低切入，可挑選價內外10%以內、150天期以上的長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。（凱基證券提供、記者蔡靜紋整理）
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