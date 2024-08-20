全民權證／全新 押價內外20%
全新（2455）光電子受資料中心需求帶動，今、明年迎來營收爆發。光電子的成長動能來自AI資料中心高速傳輸需求帶動傳輸規格由800G提升至1.6T，進而推升磊晶用量翻倍，應用面自資料中心、手機感測、車用持續擴大，看好多項專案逐步發酵。
法人預估2024至2025年全析光電子營收將分別增至7.5億、12億元，年增30%、61%，營收占比成長至22%及29%。而隨著庫存調整結束及全球智慧型手機市況回溫，加上全新在iPhone磊晶供應份額較去（2023）年增加約15%，預估今年微電子營收將年增29%至27億元，2025年微電子再年增7%至29億元。
若看好全新後市表現，可選價內外20%以內、有效天期逾120天的權證入手。（元大證券提供）
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