金像電、辛耘 四檔看旺

金像電（2368）、辛耘（3583）大啖AI商機，前者伺服器與高階交換機展望樂觀，後者獲利結構轉佳，成法人布局標的；權證發行商表示，可挑價內外5%以內的相關認購權證，短線靈活操作來參與行情。

金像電第2季伺服器、網通、NB營收分別季增1%、23%、27%達占比 68%、14%、12%，新平台Eagle與Geona合計占伺服器40~50%。第3季營收將再季增中高個位數續創新高。第3季台灣廠最大產值將增逾10%，稼動率維持滿載，而蘇州滿載、常熟一與二廠九成。在積極擴產下，下半年台灣廠區產能將提升20%，陸續於第3季至第4季開出。

今年下半年伺服器與高階交換機展望樂觀，今年第2季AI伺服器占比提升至20~25%以上，下半年預期達25~30%，800G交換機第3季也準備放量，在台灣陸續擴產下，第4季單月最大產值可超越34億元，而泰國廠預期2025年第2季末可加入貢獻，月產值將挹注3億元。

台積電擴充CoWoS產能，相關設備供應鏈受惠，每擴增1萬片CoWoS產能，約需30至40台酸槽設備，辛耘在此客戶市占提高至約50%，預期下半年明顯貢獻；代理業務方面，交易方式採用買賣斷比例增加外，也持續受惠中國大陸在地緣政治影響下，積極推動半導體供應鏈國產化，預期2024年有望成長20~25%，優於過往CAGR 19%的水準。

全球半導體產值今年重回成長，預期2024、2025年半導體產值分別成長10%、12%。在 AI 應用發展下，先進封裝需求增加，辛耘相關設備訂單能見度已達明年第2季，由於為自製機台，產品毛利率將優於公司平均水準，而代理業務亦接單穩健，自製設備比重由2023年的32%提升至40%，帶動獲利結構轉佳，彌補代理業務增加買賣斷比例、稀釋毛利率的影響。