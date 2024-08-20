弘塑、家登 挑逾四個月

台積電海外擴廠將建新里程碑，德國德勒斯登廠將於今（20）日動土，加上日本、美國廠持續進行中，弘塑（3131）、家登（3680）等台積電相關設備廠、ASML供應鏈營運受惠。

弘塑、家登相關權證

台積電在第2季法說會上修CoWoS產能規畫，本國投顧法人樂觀看待CoWoS設備供應鏈，看好濕製程設備商弘塑與辛耘等廠商長期發展。

弘塑以半導體濕製程設備及耗材為主力業務，今年上半年稅後純益3.77億元，年增達40％，每股純益（EPS）13.04元，市場看好下半年CoWoS相關設備出貨強勁，估計2028年前都有機會維持成長態勢。弘塑將參與櫃買中心與國泰證券及其合作夥伴馬來亞銀行（Maybank Investment Banking Group）於20日至23日在馬來西亞、新加坡的「2024台灣企業日（Taiwan Corporate Day 2024）」海外法人說明會。

家登公布上半年歸屬於母公司稅後純益5.24元，為歷年同期次高。家登近日正式宣布跨足浸沒式冷卻（Immersion Cooling）領域， 子公司家崎科技將與策略廠商技鋼合作開發浸沒式冷卻相關解決方案，強化集團半導體服務範疇，開創成長新動能。

權證發行商表示，看好弘塑、家登後市表現的投資人，可挑選價內外15%、有效天期120天以上的權證，卡位新一波商機。