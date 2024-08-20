國泰證券金融交易處資深副總邱如萍表示，國內權證商品交易環境持續處於良性循環中，對於後市抱持樂觀期待；國泰證券並期望，未來在拉高權證銷售規模的同時，能與投資人同行，共創優質交易環境。

台股大盤指數於2024年第1季末站上兩萬點後，成交金額穩健放大至4,000億至7,000億元，市場交投熱絡，權證投資人參與也大增。

邱如萍觀察，隨台股交易規模提升，擴大權證發行廣度也成為趨勢，近年來發行檔數屢創新高，根據證交所統計數據，今年1至7月上市權證發行總數達36,140檔，相較於去年同期大幅增近三成。

「權證避險降稅」於去年11月正式上路後，發行券成本負擔下降，有助提供具競爭力的商品，提升造市品質；對投資人來說，造市報價穩定度提升，意味能以有利條件取得權證商品，提升投資人參與意願，進而帶動交易量、活絡權證市場，形成市場長期發展的正向循環。

邱如萍指出，國泰證券始終秉持著「客戶賦能」之初衷，為投資人提供多樣化的投資工具，滿足其需求。在各方面資源與政策的投入支持下，可觀察到權證市場的投資環境不斷改變，投資人交易方式、分佈也在發生變化。

國泰證券持續精進權證交易平台的穩定性，並提升精準發行，截止2024年8月初，國泰證券發行逾1,900檔權證商品。除增加標的廣度外，更著重各天期、各履約價格的動態調整，讓投資人在不同需求條件下，都能找到合適的投資工具。

為保障投資人權益，國泰證券在進行權證造市時，特別著重於連結標的篩選機制，並以「穩定性」為首要。其中，隱含波動率的穩定性、委買賣價格的最小價差、委買賣價格的最大交易量提供等方面，皆是國泰證券致力為投資人提供高品質服務的具體措施。

權證是連動現股的操作工具，且價格變動將更劇烈，投資人在參與權證商品交易時，需留意相關交易風險與商品概念的建立。

展望未來，國泰證券權證發行團隊也將持續秉持穩健的發行策略與嚴謹的造市機制，力求為投資人提供更優質的交易平台，滿足市場上的多元交易需求。