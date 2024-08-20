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期貨商論壇／永續期 留意風險

經濟日報／ 記者周克威整理
永續示意圖。 路透
永續示意圖。 路透

近期經歷科技股的大幅回調，市場密切關注本次AI浪潮領頭羊輝達（NVIDIA）的財報和財測展望，將是後續科技股走勢是否再現漲勢的重要關鍵。投資人如想藉此機會參與行情，可以透過期交所推出的「臺灣永續期貨」。

「臺灣永續期貨」屬於小型契約，交易門檻低。其主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意期貨槓桿特性，留意風險。

美股財報季接近尾聲，根據12日公布的FactSet數據，S&P500指數成分股中約有91%公司已公布財報。其中，約有78%公司的每股獲利（EPS）高於預期。且本季市場對於公司獲利的檢視更為嚴苛，對於EPS高於預期的公司、股價漲幅低於長期均值，或EPS低於預期的公司、股價跌幅高於長期均值，可看出市場對於股價的估值更加謹慎。

後續關注28日輝達財報，從先前七大科技巨頭財報中可看出，目前各大企業仍針對AI的資本支出投入大量經費。目前市場擔憂下一代Blackwell晶片可能因設計瑕疵推遲上市，是否會使輝達GPU晶片未來需求下調。（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 財報 輝達

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