快訊

布林肯：以色列已同意停火方案 就等哈瑪斯點頭

今慎防局部大雷雨 「雲雀」北上不侵台…往朝鮮半島前進

期貨商論壇／原相期 後市看多

經濟日報／ 記者王皓正整理
原相董事長黃森煌。 （聯合報系資料庫）
原相董事長黃森煌。 （聯合報系資料庫）

感測晶片廠原相（3227）受惠產品組合優化、匯率有利因素、NRE（委託設計）收入較預期增加以及存貨回沖等挹注，上半年營運表現亮麗。近期傳出任天堂有望在明年迎來新世代機種，將有助原相營收表現，投資人不妨留意原相期（PAF）做相關操作。

原相第2季營收20.45億元，季增16.8%，年增46.6%，稅後純益4.87億元，季增67.3%，年增123.4%，每股稅後純益（EPS）3.36 元；累計上半年營收37.95億元，年增52.9%；稅後純益7.78億元，年增248.9%，EPS 5.38元。

展望第3季，原相稱電競滑鼠、一般滑鼠與遊戲機產品線業績都有機會較上季成長。細分三大產品線，本季除其他產品包括安防、光學追蹤感測器、射頻、藍牙等，滑鼠與遊戲機都會呈現季成長。

其中，日本遊戲機大廠任天堂旗下Switch系列掌機傳出將於明年（2025）上半年迎來新世代機種，新機除擁有磁性Joy-Con控制器及8英吋LCD螢幕之外，也可能配有60瓦充電器。

原相去年感測IC的遊戲機應用業績繳出成長成績單，是全年整體業績逆勢成長逾一成的動能之一。（群益期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

原相 遊戲機

延伸閱讀

鑫科7月EPS 0.07元 稅後純益738萬元

儒鴻目標價 喊到700元

期貨商論壇／半導體30期 聚焦

儒鴻第2季EPS優於預期 外資持續看多「野村調高目標價」

相關新聞

台指期 短線多方控盤

台股昨（19）日呈現狹幅震盪格局，成交量進一步萎縮，終場指數上漲60點、收在22,409點。期貨商表示，目前指數準備挑戰...

期貨商論壇／原相期 後市看多

感測晶片廠原相（3227）受惠產品組合優化、匯率有利因素、NRE（委託設計）收入較預期增加以及存貨回沖等挹注，上半年營運...

期貨商論壇／永續期 留意風險

近期經歷科技股的大幅回調，市場密切關注本次AI浪潮領頭羊輝達（NVIDIA）的財報和財測展望，將是後續科技股走勢是否再現...

國泰證提供優質服務

國泰證券金融交易處資深副總邱如萍表示，國內權證商品交易環境持續處於良性循環中，對於後市抱持樂觀期待；國泰證券並期望，未來...

弘塑、家登 挑逾四個月

台積電海外擴廠將建新里程碑，德國德勒斯登廠將於今（20）日動土，加上日本、美國廠持續進行中，弘塑（3131）、家登（36...

金像電、辛耘 四檔看旺

金像電（2368）、辛耘（3583）大啖AI商機，前者伺服器與高階交換機展望樂觀，後者獲利結構轉佳，成法人布局標的；權證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。