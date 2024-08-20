期貨商論壇／原相期 後市看多

感測晶片廠原相（3227）受惠產品組合優化、匯率有利因素、NRE（委託設計）收入較預期增加以及存貨回沖等挹注，上半年營運表現亮麗。近期傳出任天堂有望在明年迎來新世代機種，將有助原相營收表現，投資人不妨留意原相期（PAF）做相關操作。

原相第2季營收20.45億元，季增16.8%，年增46.6%，稅後純益4.87億元，季增67.3%，年增123.4%，每股稅後純益（EPS）3.36 元；累計上半年營收37.95億元，年增52.9%；稅後純益7.78億元，年增248.9%，EPS 5.38元。

展望第3季，原相稱電競滑鼠、一般滑鼠與遊戲機產品線業績都有機會較上季成長。細分三大產品線，本季除其他產品包括安防、光學追蹤感測器、射頻、藍牙等，滑鼠與遊戲機都會呈現季成長。

其中，日本遊戲機大廠任天堂旗下Switch系列掌機傳出將於明年（2025）上半年迎來新世代機種，新機除擁有磁性Joy-Con控制器及8英吋LCD螢幕之外，也可能配有60瓦充電器。

原相去年感測IC的遊戲機應用業績繳出成長成績單，是全年整體業績逆勢成長逾一成的動能之一。（群益期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）