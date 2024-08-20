台指期 短線多方控盤

台股昨（19）日呈現狹幅震盪格局，成交量進一步萎縮，終場指數上漲60點、收在22,409點。期貨商表示，目前指數準備挑戰季線反壓，同時還有8月2日空方缺口尚未回補，短線仍然是多方控盤，可區間偏樂觀操作。

台指期昨日下跌4點，至22,361點，逆價差為48.63點。而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,391口至7,880口，其中外資淨空單減少297口至34,655口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少536口至14,444口。

外資昨日現貨賣超、期貨淨空單減碼，自營商選擇權淨部位淨多單加碼，期貨淨空單減碼，屬保守格局；月選擇權籌碼仍為偏樂觀，賣權OI大於買權OI的差距增加至2.4萬餘口，周選擇權籌碼維持在保守，整體籌碼面中性偏樂觀。

元富期貨認為，台指期昨日呈現開高走低格局，早盤在電子權值股領漲下，指數一度站上季線，不過，隨即遭遇賣壓，終場指數由紅翻黑，小跌4點，以黑K棒留上影線作收。目前指數準備挑戰季線反壓，同時還有8月2日空方缺口尚未回補，短線仍然是多方控盤，但須留意是否能夠順利突破壓力區。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權最大OI落在22,000點；月買權最大OI落在22,400點，月賣權最大OI落在19,600點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.18上升至1.2，VIX指數上升0.58至25.14。外資台指期買權淨金額0.67億元、賣權淨金額2.74億元，整體選擇權籌碼面中性。

整體來說，鑑於近期通膨與就業數據的進展，預期聯準會主席鮑爾將再度暗示會在9月降息，但減息碼數應該不會透漏，不過，根據近期數據，短期不存在快速降息救市需求，9月將降息機率會逐漸收斂回1碼。

群益期貨表示，外資賣超現貨但期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為中性偏樂觀，整體籌碼面中性偏樂觀；綜合籌碼跟結構上的表現，結構目前站上反壓，籌碼仍是中性偏樂觀，作法可以區間偏樂觀操作。