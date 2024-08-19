8月電子期漲 金融期跌

台北股市今天上漲60.3點，收22409.63點。8月電子期收1201.45點，上漲4.75點，逆價差2.69點；8月金融期收2042.2點，下跌18點，逆價差1.85點。

8月電子期以1201.45點作收，上漲4.75點，成交799口。9月電子期以1199.1點作收，上漲4.2點，成交99口。

電子現貨以1204.14點作收，上漲6.73點；8月電子期貨與現貨相較，逆價差2.69點。

8月金融期以2042.2點作收，下跌18點，成交638口。9月金融期以2040.8點作收，下跌22.2點，成交125口。

金融現貨以2044.05點作收，下跌17.92點；8月金融期貨與現貨相較，逆價差1.85點。實際收盤價以期交所公告為準。