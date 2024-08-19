台股開盤小跌10點 台積電開平盤

台股19日開盤指數為22,338.83點，下跌10.5點。台積電（2330）開平盤價969元。

群益投顧表示，台股上周大漲880點，收復2萬2關卡且站上月線，還未邁入放量上攻的階段，顯示投資人在觀望或等解套。大盤有望進一步向上挑戰季線，約22,420點；若以強勢反彈0.618計算將來到22,600點，會對應至8月1日頂部島狀反轉。指數位階在月、季線區間，若大盤補量續攻，可以更積極一些；不補量，盤中以高出低進為原則。已經過了尋找跌深股的時間點，現在要順勢操作，重點關注那些領先站穩或突破季線的個股。

操作題材可留意： 家得寶概念股─過去在高利率環境下，美國的新屋建設和二手房交易量都很少，一旦降息循環展開，住宅供應可能會出現報復性增長；特別留意建材股，全球家居建材零售巨頭Home Depot，以及其台灣供應鏈的復甦蓄力待發：億豐（8464）、崧騰（3484）、橋椿（2062）、駿吉-KY（1591）、慶豐富（9935）、巨庭（1539）、錩泰（1541）、力肯（1570）、福興（9924）、鑽全（1527）、特力（2908）、維熹（3501）、成霖（9934）。

上周五（16日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為40,659.76點，上漲96.7點、漲幅0.24%；S&P500指數上漲0.2%；那斯達克指數上漲0.21%；費半指數下跌0.06%。台積電ADR漲0.33%。

標普500指數和那斯達克綜合指數連續七個交易日上漲，締造去年11月來表現最佳的一周。經濟數據接連出現驚喜，經濟衰退疑慮一掃而空，美股也得以止住連四周頹勢，上演驚人逆轉。投資人如今目光轉向聯準會（Fed）本周舉行的傑克森洞全球央行年會，以掌握更多利率走向的線索。

三大法人上周五集中市場合計買超537億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超453.4億元，投信買超56.1億元，自營商（自行買賣）買超19.6億元，自營商（避險）買超7.9億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,775口至9,271口，其中外資淨空單增加1,800口至34,952口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少268口至14,980口。選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在24,000點，週賣權最大OI落在20,000點 ; 月買權最大OI落在22,400點，月賣權最大OI落在19,600 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.04上升至1.18。VIX指數下降2至24.56。外資台指期買權淨金額0.82億元 ; 賣權淨金額2.16億元。整體選擇權籌碼面偏多。