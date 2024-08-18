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期貨商論壇／黃金期 展望向上

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金期，展望向上。 路透
黃金期，展望向上。 路透

金價7月中旬價格創歷史高點後雖有回檔，但並未有進一步下跌，價格守在季線之上、在2,350~2,480美元區間，隨全球金融市場及地緣政治影響呈現劇烈震盪的走法，指標KD回檔至50以下、再翻多向上，短線買多力道轉強，黃金價格後勢看好，有持續上漲機會。

近期美國經濟數據表現強化市場對9月降息預期，7月CPI上升0.2%，符合預期，而PPI月增0.1%，升幅低於預期，顯示通膨持續溫和。但就業數據反覆，經濟硬著陸風險升高，且日銀升息導致利差交易解約，全球金融市場大幅變動，導致美元走弱，加上中東地緣政治局勢再度惡化，引發資金避險需求，黃金價格再度逼近歷史高點。

從需求面觀察，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金，截至15日為止，黃金持有量為845.76公噸，較上周微幅增加。從3月黃金價格噴出後維持在830~840萬口上下，7月下旬隨著金價創高，持有量同步增加，有利於金價表現。

觀察最近CFTC非商業交易人籌碼面變化，截至6日黃金期貨非商業人持倉淨多單部位較前一周減少0.78萬來到23.8萬口，代表在近日價格衝高劇烈震盪的過程，非商業交易人的多單有部分獲利出場的動作，然而目前持倉部位仍屬高峰，顯示其對於黃金後勢依舊看好。（華南期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考。）

期貨交易 金價

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