外資上周五（16日）現貨買超、期貨淨空單加碼，自營商選擇權淨部位淨多單減碼，期貨淨空單加碼。期貨商表示，台股目前結構遇到反壓，籌碼反而是中性偏樂觀，建議以區間偏樂觀操作。

台股上周五在美股收紅激勵下，開盤站上22,000點，呈現開高走高格局，科技股全面領漲指數，台積電（2330）跳空上漲，站上所有均線，營建、金融等族群表現亮眼，終場成交量能略為放大，加權指數上漲454點、收在22,349點。

台指期上周五上漲525點、至22,365點；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,775口至9,271口，其中，外資淨空單增加1,800口至34,952口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少268口至14,980口。月選擇權籌碼轉為偏樂觀，賣權OI反而大於買權OI，差距約1.9萬餘口，周選擇權籌碼維持在保守，整體籌碼面中性偏樂觀。

群益期貨表示，外資買超現貨但期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為中性偏樂觀，整體籌碼面中性偏樂觀。綜合籌碼跟結構面表現，結構目前遇到反壓，籌碼反而是中性偏樂觀，作法可以是區間偏樂觀操作。

元富期貨認為，台指期上周五呈現開高走高格局，各類股近乎全面上揚，並在台積電等權值股領漲下，站上22,000點關卡，以小紅K棒作收。目前指數盤中突破季線關卡，並站穩在短期均線之上，維持向上反彈走勢，近期留意是否站穩季線之上，有機會持續攻高。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在20,000點；月買權最大OI落在22,400點，月賣權最大OI落在19,600點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.04上升至1.18，VIX指數下降2至24.56。外資台指期買權淨金額0.82億元、賣權淨金額2.16億元；整體選擇權籌碼面偏多。整體來說，目前22,300點至22,700點區間為7月底的密集成交區，一次突破機率不高，未來一周台指轉向震盪看待。