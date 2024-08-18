全民權證／美律 瞄準逾90天
美律（2439）有望受惠頭戴式耳機成長動能較強，除因去年需求持續成長，亦透過成本優化使市占率提升。
此外，電池、助聽器、麥克風等客戶庫存去化接近尾聲，加上新產品車用喇叭、大功率喇叭、Soundbar、電動腳踏車電池充電模組等將於下半年至明年推出，有利下半年成長動能。
美律第2季營收102.9億元，季增23.2%，年增23.2%，優於市場預期。營收年增主因娛樂性頭戴式耳機市場需求增溫，以及電池與助聽器等多數客戶庫存已去化完畢，回復正常拉貨。
權證發行商表示，投資人可挑選價內外15%以內、90天期以上中長天期權證，如美律兆豐3C購01（089602）、美律群益41購01（076294）。（兆豐證券提供）
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