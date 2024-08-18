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全民權證／健鼎 兩檔有潛利

經濟日報／ 記者王皓正整理
健鼎相關權證
健鼎相關權證

PCB大廠健鼎（3044）今年第2季稅後純益19.89億元，每股純益3.78元，為史上同期最佳表現；挹注上半年每股純益7.28元，也是同期新高。

針對第3季展望，法人表示，健鼎受惠AI PC、AI伺服器帶動記憶體需求成長，帶動記憶體模組PCB出貨增溫，加上一般伺服器市場需求回溫，預期記憶體模組與伺服器產品出貨季增超過一成。由於高毛利的伺服器、記憶體營收占比增加，且稼動率回升至85%以上，將有助於毛利率上修。

看好相關題材的投資人可適時布局個股的認購權證，挑選價外程度在20%以內、且距到期日兩個月以上之權證進行操作，如健鼎國泰41購01（032004）、健鼎永豐42購01（039823）。（國泰證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

健鼎 記憶體模組

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