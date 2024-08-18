全民權證／元太 挑價內外15%

元太（8069）營運谷底已過，加上電子標籤（ESL）重返成長軌道及毛利率可望提升，後市展望正向，近期股價站回所有均線以上。

法人指出，元太受惠ESL庫存調整接近尾聲，且出貨復甦，加上電子書由黑白轉換至彩色機種需求優於預期，及新台幣匯率走貶，第2季獲利表現略優於預期，下半年營運逐季成長趨勢不變，ESL營收占比提升有助產品組合改善。

法人指出，近期大型零售業者開始採用ESL，且以四色電子紙為主，北美市場滲透率有機會逐年提升，添增元太營運動能。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，如元太台新42購01（722503）、元太國泰43購02（722162）。（台新證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。