永豐金證券掛牌權證市占率今年以來至7月底快速從年初的5.21%成長到7.19%。永豐金證券衍生商品部副總經理施淑芬表示，未來將加強大型權值股標的布局，擴大認售權證的經營，也會增加海外ETF為標的權證發行，讓投資人不只可以選擇股票、加權指數等類型商品，也擴充到債券、原物料、外幣及海外指數等項目，增加投資人選擇多樣性。

永豐金證券因應市場多空變化，靈活調整商品策略，至今年截至7月底，共發行3,325檔權證，市占7.02%，掛牌3,592檔權證，市占率提高至7.19%。以下為專訪紀要：

問：台股上半年創新高，下半年進入震盪，對權證市場影響為何?

答：股市劇烈波動使權證發行券商業務難度大增，但為投資人利用權證參與市場波動的好時機。看空股價可買進認售權證賺波段跌幅，股票跌深之際可買入認購權證參與反彈行情；即使對多空方向不明，只要市場存在跳空或大幅波動機會，同時買入認購與認售權證是參與市場波動的交易策略。

問：權證避險專戶股票買賣證券交易稅降稅，對市場效益為何?

答：權證避險專戶的降稅政策有效降低權證發行商的避險成本，並鼓勵權證發行商優化報價，從而提升市場流動性和穩定性。

降稅主要市場效益有三，一是提高市場流動性，降稅後，權證發行商提供足夠流動性，能吸引更多投資人參與權證交易，增加市場交易量；二是改善市場穩定性，降稅政策將促使發行商加大進出股票比重，成就造市者功能，可減少市場劇烈波動；三是促進市場發展，權證發行商避險省下成本，可發行更多樣化、更廣涵蓋率權證，豐富市場選擇，促進市場健康發展。

問：公司權證業務未來的商品設計、推廣方向?

答：永豐金證券提供發行條件更多元、多樣化標的權證供選擇，並致力提供較大的買賣單數量與穩定的造市報價。在服務投資人權證相關諮詢時，發現有許多投資人對權證商品不熟悉就進場交易，為讓投資人正確了解權證商品，並掌握操作時機與風險，永豐金證券除內部教育訓練外，也致力於對外教育宣導，於「永豐金權證網」有豐富詳細的權證資訊供投資人參考，助投資人了解此產品特性。